Cluster in Salzburg wächst nach Kroatien-Festival

In den kommenden Tage werde man bereits genauere Zahlen haben. Auch in Utrecht in den Niederlanden steckten sich Anfang Juli – trotz strengem Sicherheitskonzept und Hygienemaßnahmen – 1000 Personen nach einem Festival-Besuch an. Trotz dieser Hiobsbotschaften halten die Veranstalter des Electric-Love-Festivals an ihren Plänen fest. Statt des mehrtägigen Events mit 180.000 Besucher gibt es Ende August ein kleineres Format mit 10.000 Besuchern pro Tag. „Die Nachrichten über die positiven Fälle nach Festivals drücken die Stimmung natürlich. Solange wir aber grünes Licht haben, kämpfen wir dafür, dass es stattfindet“, sagt Veranstalter Manuel Reifenauer.