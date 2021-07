„Jahrhundertregen“ löste Flutkatastrophe aus

Der Juli 2021 geht in die deutsche Wettergeschichte ein: Die Starkregenereignisse Mitte des Monats hatten „ein historisches Ausmaß“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag bilanzierte. Der „Jahrhundertregen“ kostete mindestens 179 Menschen das Leben. Demnach hat es in Deutschland im Juli 2021 deutlich mehr geregnet als üblich, es fielen landesweit im Mittel rund 110 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, knapp 40 Prozent mehr als im Schnitt 1961 bis 1990.