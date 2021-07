Oschmautz: Vierter Platz mit Big-Match-Mentalität

EM-Neunter mit 16

Schon 2016 noch als 16-Jähriger war Oschmautz EM-Neunter geworden. „Da habe ich gemerkt, es ist auf jeden Fall möglich, an der Spitze mitzufahren“, erklärte der ÖKV-Athlet vor Olympia. In Toko steigerte er sich stetig. „In den letzten Jahren habe ich es geschafft, dass ich das stabilisiere und abrufen kann.“ Der jüngste Aufwärtstrend liege vor allem in gutem Training begründet, an die Olympia-Strecke hat er durch Rang drei im Herbst 2019 bei den Pre-Olympics gute Erinnerungen.