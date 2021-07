Horror-Vorfall: Spielberg geht auf „Nummer sicher“

Die Formel 1 verabschiedet sich am Wochenende in Ungarn in die August-Ferien, dafür kehrt die Motorrad-WM mit einem Doppel in Österreich aus ihrer fünfwöchige Sommerpause zurück. Der Red Bull Ring wird dabei mit erneut zwei Rennen in Spielberg am 8. (GP der Steiermark) und 15. (GP von Österreich) August zur MotoGP-Hochburg - im Gegensatz zum Vorjahr nun dank 3G auch wieder mit Fans. Nach dem Horror-Vorfall des Vorjahres geht man diesmal von Anfang an auf „Nummer sicher“.