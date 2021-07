Frau fand ihren Ex-Freund leblos in seiner Wohnung

Ein 22-jähriger Kärntner wurde Mittwochvormittag von seiner Ex-Freundin in seiner Wohnung im Bezirk St. Veit an der Glan leblos aufgefunden. Eine durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Obduktion ergab am Donnerstag, dass der Mann durch die Einnahme von Suchtmitteln verstorben ist. Weitere Ermittlungen laufen.