Ist die Steiermark reif fürs Fahren mit Strom?

„Derzeit haben wir von der Energie Steiermark landesweit rund 1000 Elektro-Tankstellen in Betrieb. Kein Steirer ist mehr als 15 Kilometer von der nächsten Ladestelle entfernt. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren 3,5 Millionen Euro in den Ausbau investiert. In den nächsten Jahren werden wir weitere eineinhalb bis zwei Millionen Euro investieren, um vor allem in Ballungszentren weiter aufzurüsten“, sagt Harnik. Elektromobilität sei ein Ballungsraumthema, bei Langstrecken sieht er die Zukunft eher beim Wasserstoff.