Wilder Ritt! Weratschnig verpasst Olympia-Medaille

Schade! Die Kärntner Kanutin Nadine Weratschnig hat im ersten Olympia-Finale im Canadier-Einer der Frauen überhaupt die erhoffte Medaille verpasst. Die 23-Jährige belegte am Donnerstag im Kasai Canoe Slalom Centre von Tokio im Finale den fünften Rang, auf dem sie auch in der Weltrangliste liegt. Gold ging an die Australierin Jessica Fox.