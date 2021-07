SKN: Langer Weg zum kurzen Prozess

Suche mit Sorgfalt

Die sie nun beim Schopf packen wollen. Einen Sportdirektor gibt es in St. Pölten nicht mehr, die Trainer durften jenen Kader zusammenstellen, der nach der peinliche Rasenposse in der NV-Arena mit einwöchiger Verspätung morgen Abend auswärts gegen Liefering in die 2. Liga startet. „Wir holten nur Spieler, die unsere Vorstellungen und Ideen verwirklichen wollen und auch können.“ Christian Ramsebner kam quasi vom LASK mit, ist der neue Kapitän.