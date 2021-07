Fantastisch! Salzburg schlägt Atletico im Test

Der österreichische Meister blieb in der Folge unbeschadet und feierte einen prestigeträchtigen Sieg. Coach Matthias Jaissle zeigte sich danach zufrieden: „Es war eine tolle Atmosphäre, nach so langer Zeit wieder vor den heimischen Fans zu spielen. Grundsätzlich muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, sie hat das von der ersten Minute an wirklich gut gemacht. Aber wir dürfen jetzt nicht falsche Schlüsse daraus ziehen. Wir wissen, dass Atletico Madrid nicht in Bestbesetzung war“, so Jaissle im ServusTV-Interview.