Youngster Neumayer verlor Krimi in Kitzbühel

Positive Bilanz

Seine Enttäuschung war nach der Marathon-Partie klarerweise „groß“. Trotzdem konnte er nach überstandener Qualifikation auch positiv bilanzieren. „Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich in den Hauptbewerb komme, hätte ich das genommen.“ Nach einer paar Tagen Pause und folgendem Training will Neumayer bei Futures in Österreich wieder ins Turniergeschehen einsteigen.