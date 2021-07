Hüttenurlaub in den Kärntner Nockbergen

Das rustikale Feriendorf Kirchleitn in Bad Kleinkirchheim bei St. Oswald teilt sich in zwei Teile auf: das Dorf Kleinwild und das Dorf Großwild. Entspannung finden Gäste jeder Altersgruppe in den insgesamt 140 urigen Alm-Apartments. Zwei bis Sechs Personen finden Platz in den 44, aus dem Holz historischer Höfe des Alpenraumes, nachgebauten Bauernhäusern. Geschwitzt wird nicht nur beim Wandern, Biken oder Skifahren, denn in beiden Dörfern kann auch ein wohltuender Saunagang genossen werden.