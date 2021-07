Lukas Neumayer qualifiziert sich fürs Hauptfeld

Lukas Neumayer hat sich überraschend für den Hauptbewerb des Generali Open in Kitzbühel qualifiziert. Der 18-jährige Salzburger eliminierte nach Juan Ignacio Londero (ARG), der am Vortag nach verlorenem Tiebreak aufgegeben hatte, am Sonntag auch den Tschechen Lukas Rosol mit 6:4, 7:6(5). Er steht damit zum ersten Mal überhaupt im Hauptfeld eines ATP-Turniers und Österreich hat damit neben Dennis Novak und Alexander Erler (beide Wildcards) noch einen Protagonisten im Feld.