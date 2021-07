Menschen ließen sich Biertrinken nicht verbieten

Kronenzeitung:Die geschlossene Gastronomie, dazu das Fehlen von Festen - all das forderte die Brau Union in den letzten Monaten. Wie ist die Lage aktuell?

Klaus Schörghofer: Corona ist das, was uns auch nach wie vor prägt. Wir hatten lange Kurzarbeit, für die letzten Mitarbeiter ging sie erst im Juni zu Ende. Aber: Die Österreicher ließen sich durch Covid das Biertrinken nicht verbieten.