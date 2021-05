Kritik an KaDeWe-Neubau: „Entwurf enttäuschend“

Was müsste passieren, damit der Denkmalschutz in Wien nicht mehr zahnlos ist?

Was ich in Wien vermisse, ist ein ehrliches Bekenntnis zum Erhalt des baulichen Erbes der Stadt, das heute durch den steigenden wirtschaftlichen Druck so bedroht ist, wie nie zuvor. Oft hat man den Eindruck, die vielen Altbauten sind den Stadtplanern nur ein Ärgernis. Im Bundesdenkmalamt wiederum sind fachlich hochqualifizierte Personen tätig - sie sollten in der Öffentlichkeit als mutige Anwälte der Denkmäler wahrgenommen werden. Den Rückhalt in der Bevölkerung hätten sie jedenfalls.