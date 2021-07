Diese Fußball-Stars spielen bei Olympia in Tokio

Viele Top-Stars verzichten auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio, weil sie mit ihren Klubs bereits voll in der Vorbereitung auf die neue Saison stecken. Doch ein paar namhafte Kicker sind dann doch dabei. Und: Das Olympische Turnier startet am Donnerstag gleich mit der Neuauflage des Rio-Finales zwischen Deutschland und Brasilien.