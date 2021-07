Dave Cameron: Team Kanada statt Vienna Capitals!

„Die Fußstapfen sind groß, Dave hat speziell letzte Saison einen fantastischen Job gemacht“, so Kalla über Cameron, für den der Anruf wegen der Trennung „der wohl schwierigste meiner langen Karriere war“! Was ihm in Erinnerung bleiben wird? „Die zwölf Siege in Serie zu Beginn des ersten Jahres, das packende Finale gegen den KAC. Dazu natürlich die tolle Entwicklung der jungen Spieler, die fantastische Stadt, etliche Freundschaften - aber vor allem die Energie der Fans“, so Cameron. Der beim Team Kanada einen Ein-Jahres-Vertrag erhielt, bei der Heim-WM ab Dezember in Edmonton und Alberta nach WM-Gold greift und in Ottawa bis 2024 coachen soll.