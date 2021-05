Immer mehr Hunde und Katzen leiden an Übergewicht

Eine Studie in den USA ergab, dass der Anteil an adipösen Hunden in den vergangenen zehn Jahren um 66 Prozent gestiegen ist. Eine Beobachtung, die auch zwei Drittel der 82 befragten Wiener Tierärzte bestätigen konnten. Aber: „Leider wird Adipositas von den Haltern oft nicht als Krankheit wahrgenommen“, weiß Veterinärmediziner Manfred Hochleithner, Präsident der Landesstelle Wien der Österreichischen Tierärztekammer. „Die Motivation, das Problem anzugehen, ist dadurch oftmals gering.“