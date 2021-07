Medizinischer Notfall sorgte für Frontalkollision

An den Fahrzeugen der beiden Männer entstand ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Schadenshöhe. Der 41-Jährige wurde von einem zufällig vorbeikommenden Arzt medizinisch erstversorgt und folglich einem Notarzt übergeben. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Hochsteiermark/Standort Bruck an der Mur eingeliefert. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.