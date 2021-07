Paketdienste: Wie sind Ihre Erfahrungen?

Fast jeder kennt es: man freut sich nach getaner Onlinebestellung auf die Lieferung am nächsten Tag und dann heißt es „der Empfänger wurde nicht angetroffen“, obwohl man sehr wohl zuhause war. Angesichts der Packerlflut im Land und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand, ist es manchmal fast verständlich, dass ein Paket nicht pünktlich ankommt. Im Jahr 2020 wurden rund 260 Millionen Pakete in Österreich zugestellt. Paketbote ist ein Knochenjob. Viele Verbraucher ärgern sich dennoch verständlicherweise, wenn der Postmann keinmal klingelt, denn man zahlt ja auch für diesen Service. Wie klappt die Paketzustellung in Ihrer Region. Sind sie grundsätzlich zufrieden oder gibt es Raum zur Verbesserung?