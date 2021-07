Ausgebooteter Altach-Keeper fehlt heute im ÖFB-Cup

Martin Kobras saß gestern nicht im Reisebus der Altacher nach Kalsdorf, Tino Casali und Jakob Odehnal sind als Torhüter mit dabei. Wer von den beiden heute in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Kalsdorf (18.30) spielen wird, ist vorerst offen. Hält sich Trainer Damir Canadi an seine bisher übliche Praxis, wird Odehnal im Tor stehen, weil er Casali als die Nummer eins in der Meisterschaft deklariert hat.