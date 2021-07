Stadion ist bereits ausverkauft

Binnen 30 Stunden waren alle 30.000 Tickets für das Freundschaftsspiel zwischen Real Madrid und AC Milan am 8. August in Klagenfurt ausverkauft. Für die Fans gelten die 3-G-Regeln. Die Top-Teams kommen nur für einen Tag. Real wird das Blumenhotel in St. Veit und Milan den Warmbaderhof in Villach beziehen.