Übermacht Salzburg - Wels hofft auf die Sensation!

Vor der Werbebande „BULLENHAUS“ stehend verdeckte Hertha-Obmann Roland Golger beim Fotoshooting zum Spaß das „H“. Jaja, das Bullen-Aus ist es, wovon man beim Drittligisten vorm Cup-Erstrundenspiel gegen das Fußball-Imperium Salzburg träumt. Nachdem schon das Los für WSC Hertha „ein Traum“ gewesen war, wäre es freilich ein Wunder, würde aus dem Wels-Jux heute (17, live im ORF) Ernst werden. Ist doch allein die Bilanz der Bullen im Cup irre: Nach dem 3:0 über den LASK stemmten Junuzovic und Co. am 1. Mai im dritten Jahr in Serie den Pokal.



In den letzten zehn Jahren gewann RB den Cup achtmal, unterbrochen nur von Ried (2012), Sturm (2018). Das 0:1 n.V. im Finale gegen die Grazer war auch die letzte Niederlage, gesamt wurden von den letzten 49 Spielen 48 gewonnen!



Seit 2014 war Salzburg in jeder Cup-Runde dabei!

Das soll nun so bleiben. „Es ist für uns sehr wichtig, dass wir erfolgreich in die Saison starten. Dass wir mit der Favoritenrolle gut umgehen können, haben wir oft gezeigt“, sagt Zlatko Junuzovic. „Wir haben uns professionell vorbereitet, Wels gut analysiert“, erklärt Neo-Trainer Jaissle, der neben den Verletzten Koita und Vallci die verspätet ins Training eingestiegenen Ulmer, Piatkowski, Camara vorgibt und meint: „Nach vier Wochen Vorbereitung wünscht man sich nichts sehnlicher, als dass es endlich losgeht!“



Was sollen da erst die ersatzgeschwächten Welser sagen, die ihr letztes Pflichtspiel vor acht Monaten oder 259 Tagen bestritten! Sportchef Perzy: „Wir wollen lernen, Werbung für den Klub machen.“ Trainer Waldl: „Ich bin überzeugt, dass wir im Umschalten zu Chancen kommen. Grundsätzlich beträgt unsere Chance aber ein Prozent. “