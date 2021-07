Vertrag von Teamchef Korner unbefristet verlängert

Teamchef Raoul Korner wird das österreichische Basketball-Nationalteam der Männer auch in Zukunft betreuen. Der 45-jährige Wiener, der gleichzeitig als Trainer des deutschen Bundesligisten medi Bayreuth tätig ist, unterschrieb einen „langfristigen Vertrag“, teilte der Basketballverband am Donnerstag mit. Der ÖBV, dass dieser unbefristet und an keine Konditionen gekoppelt sei. Korner steht seit 2019 an der Seitenlinie des Nationalteams.