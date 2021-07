NHL-Goalie (24) wurde vor Tod zum Lebensretter

Der lettische Eishockey-Nationaltormann war am 4. Juli bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Bei einer Privatparty zum US-Nationalfeiertag kam es zu einer Fehlfunktion eines Feuerwerks. Ein Gerichtsmediziner in Michigan sagte, die Autopsie habe ergeben, dass Kivlenieks an einem Brusttrauma gestorben sei.