Tragödie: NHL-Goalie stirbt mit nur 24 Jahren

Der lettische Eishockey-Nationaltormann Matiss Kivlenieks vom NHL-Klub Columbus Blue Jackets ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Wie sein Verein am Montag mitteilte, kam er am Sonntagabend bei einem „tragischen Unfall“ ums Leben. Bei einem Sturz habe Kivlenieks Kopfverletzungen erlitten. Das herbeigerufene medizinische Personal konnte nicht mehr helfen, Kivlenieks starb kurze Zeit später. Was genau passierte, ist noch nicht bekannt.