Messi bleibt bei Barca - und das für lange Zeit!

Erhebliche Gehaltskürzungen

Bestätigungen von anderen Seiten gab es zunächst auch nicht, aber auch ESPN berichtete über einen neuen Fünf-Jahres-Kontrakt. Messi, der seit seinem 13. Lebensjahr für den Klub spielt, soll bei seinem neuen Vertrag dem Bericht von „Esportiu“ zufolge auch erhebliche Gehaltskürzungen in Kauf nehmen. Zudem soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 600 Millionen Euro geben. In seinem am 30. Juni ausgelaufenen Kontrakt hatte es eine entsprechende Klausel über 700 Millionen Euro gegeben.