Marko: Auch Red Bull hat ein Auge auf Russell

Russell: „2022 mit Mercedes“

Auch Russell selbst sagte erst kürzlich, dass er 2022 mit einem Mercedes-Motor im Heck an den Start gehen wird. Ob Valtteri Bottas bei Mercedes bleibt, ist fraglich. Der zweite Fahrer der Silberpfeile könnte in erster Linie durch George Russell ersetzt werden, der schon in Bahrain 2020 für Mercedes startete. Entscheiden werden sie im Sommer, meinte dazu Mercedes-Teamchef Toto Wolff.