Italien: Der Rekord ist zum Greifen nah

Am 2. September kann in der WM-Qualifikation zu Hause gegen Bulgarien der Allzeit-Rekord von Spanien und Brasilien (je 35 Partien ohne Pleite) eingestellt und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz bereits übertroffen werden. Ab 6. Oktober nimmt man dann, beginnend mit dem Halbfinal-Match in Mailand gegen Spanien, Kurs auf den Titel in der Nations League.