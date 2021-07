Finale: Diese Liebesbotschaft sorgt für Gänsehaut

Die Briten stehen erstmals in einem EM-Finale. Ihr bisher letztes großes Endspiel hatten sie beim WM-Titelgewinn 1966 ebenfalls in Wembley bestritten. Kane, der Kapitän der „Three Lions“, steht vor dem größten Triumph in seiner Karriere. „Ich habe über dich gelacht, als wir angefangen haben, uns zu treffen, du mit meinem Bruder Tom und dem Hund Seamus Elfmeterschießen gespielt hast und du sagtest, dass du eines Tages England-Kapitän sein würdest“, so Kate weiter.