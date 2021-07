EM-Finale: Die andere Seite des Fußballs

5. So sehr Englands Krone eine auch blutige Geschichte hat, ist Italiens Hymne geradezu von Blut getränkt. Die Emotionen der Mannschaft beim Singen sind zu bewundern, doch den Text beachten die wenigsten. Leonardo Bonucci & Co. verkünden da als Brüder Italiens bereit zum Tod zu sein. Den Österreichern wird darin vorgeworfen, von Nord-Polen bis Süditalien in vielen Kriegen Blut getrunken zu haben. Nun müsse man unserem Adler die Federn rupfen, was ja im Achtelfinale geschehen ist.