Ex-Premier Netanyahu musste aus Residenz ausziehen

Israels Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist in der Nacht zum Sonntag aus der offiziellen Residenz in Jerusalem ausgezogen - erst einen Monat nach Vereidigung einer neuen Regierung. „Kurz nach Mitternacht hat die Familie Netanyahu den Amtssitz in Balfour verlassen“, wie deren Sprecher am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Nun kann der Nachfolger, Naftali Bennett, einziehen.