Experten warnen vor den Gefahren exotischer Tiere

„Krone“:Sie werden von Behörden ständig um konkrete fachliche Einschätzungen gebeten. Was sollten Reptilienhalter dringend beherzigen?

Hans Esterbauer: Gefährliche und giftige Tiere in einer Wohnung zu halten ist extrem problematisch. In einem Mehrparteienhaus bin ich überhaupt strikt dagegen. Terrarien sollten ausschließlich in Räumen aufgestellt werden, die von Menschen nicht bewohnt werden. Außerdem muss ein Terrarium so eingerichtet sein, dass man das Tier immer im Auge behalten kann - selbst dann, wenn es den Unterschlupf aufsucht.