Nach Schlangenbiss: Grazer darf Tiere behalten

Jener Tierbesitzer, dessen Schlange in Graz ausgebüxt war und einen Nachbarn in die Genitalien gebissen hatte, darf alle seine Reptilien offenbar behalten: Der 24-Jährige habe laut Veterinäramt die Wildtiermeldung nachgeholt und die Tiere waren in bester Verfassung - der Fall sei damit vergleichbar mit einem nicht angeleinten Hund, der eine andere Person beißt.