Bissopfer zur „Krone“: „Habe ein Zwicken gespürt!“

Sie kam durch die Abflussrohre

Die Frage ist: Wie ist sie überhaupt in sein Klo gekommen? Sie gehört Walters Nachbarn, der laut Polizeiangaben insgesamt elf ungiftige Würgeschlangen und einen Gecko in seiner Wohnung als Haustiere hält. Normalerweise sind sie in Terrarien und eigenen Schubladen untergebracht. Der Python aber ist offenbar irgendwie ausgebüxt und über die Abwasserrohre in Walters Wohnung gelangt.