Welchem Alltagshelden gebührt Ihr Dank?

Menschen, die die Welt besser machen, kann es nicht genug geben! Doch oft handeln solche Personen, die in ihrem Umfeld für Gutes sorgen und uns im Großen oder Kleinen den Alltag verschönern, eher im Verborgenen und werden von der Öffentlichkeit nicht gebührend wahrgenommen. Dagegen wollen wir etwas tun und möchten Ihnen hiermit die Chance geben, genau diese Art von Mitmenschen ins Rampenlicht zu rücken. Nicht nur mit der Aktion „Herzensmensch“, im Zuge derer wir den „Krone Herzensmensch-Award“ an Vereine, Einzelpersonen oder auch Gemeinden vergeben, sondern auch durch dieses Forum. Wem wollten Sie schon immer mal für sein Engagement danken? Wer hat ein öffentliches Lob verdient oder ist in Ihren Augen eine Alltagsheldin oder ein Alltagsheld? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!