Steirische Opposition will Prüfung der Coronahilfe

Transparente Aufarbeitung gefordert

Von dem Maßnahmenpaket wurden bis Dezember 2020 rund 53,7 Millionen Euro genehmigt und 36,8 Millionen Euro ausbezahlt, was einem Gesamtausschöpfungsgrad von 32 bzw. 22 Prozent entspreche, wie die drei Parteien in einer Aussendung festhielten. Eine transparente Aufarbeitung der Geldflüsse sei unabdingbar, auch weil nach Ansicht der Parteien Aufträge des Landes in Millionenhöhe teils ohne Ausschreibungen vergeben worden sein sollen.