Ab 16.30 Uhr LIVE: Federer gegen Hurkacz

Der Pole gewann die am Vorabend wegen Regens bei 4:3 im vierten Satz abgebrochene Partie am Dienstag mit 2:6,7:6 (2),3:6,6:3,6:3. Hurkacz, im April Sieger des Masters-1000-Turniers in Miami, steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier unter den letzten acht. Das bisher einzige Duell mit Federer hat der 24-jährige Wahl-Monegasse 2019 auf Hartplatz verloren.