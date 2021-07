Medwedew ist raus! Hurkacz sorgt für Sensation

Große Überraschung in Wimbledon: Hubert Hurkacz hat sensationell den Russen Daniil Medwedew, immerhin die Nummer zwei der Tennis-Welt, eliminiert. Am Ende siegte der an Nummer 14 gesetzte Pole mit 2:6, 7:6(2), 3:6, 6:3 und 6:3 und steht damit im Viertelfinale.