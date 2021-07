Slowakei: Pflichtquarantäne für Ungeimpfte

Aus Sorge vor neuen Coronavirus-Varianten verschärft die Slowakei ihre Einreiseregeln: Vom 9. Juli an müssen alle Ungeimpften für 14 Tage in Quarantäne, wie am Samstag aus einer neuen Regierungsverordnung hervorging. Das gilt unabhängig vom Herkunftsland. Ein Freitesten ist frühestens ab dem fünften Tag mit einem PCR-Test möglich. Von der Quarantäne ausgenommen sind lediglich Reisende, die seit mindestens 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben.