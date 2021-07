Am 17. Juli wird ohne Termin geimpft

Mit verschiedenen Aktionen, wie sie auch andere Bundesländer machen, will das Land nun noch mehr Personen für eine Impfung erreichen. So möchte man etwa am 17. Juli einen Impftag in Graz, Premstätten, Gleisdorf und Bruck/Mur geben, für den sich Kurzentschlossene nicht anmelden müssen. „Es stehen dafür 10.000 Impfdosen für 5000 Personen der Firma AstraZeneca zur Verfügung“, so Impfkoordinator Michael Koren.