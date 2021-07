Bursch (15) bei Unfall mit Moped schwer verletzt

Aus unbekannter Ursache prallte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, der mit seinem Moped in dieselbe Richtung fuhr, gegen das Heck des abbiegenden Pkws. Der Mopedfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in das LKH Hochsteiermark/Bruck an der Mur eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.