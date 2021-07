Querschnittsgelähmter Lukas Müller „total frei“

Eigentlich wollte der 2016 am Kulm verunglückte Skispringer Lukas Müller seinen ebenfalls querschnittsgelähmten Freund Florian Dungl bei seinem Wellenritt bewundern - der Wiener gründete den Verein „Ohana Vienna“ und ist der erste Mensch weltweit, der querschnittsgelähmt Wakesurfen betreibt. Dafür hatte er monatelang an der Entwicklung eines Sitzes gearbeitet, der an das Board montiert wird.