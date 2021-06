Doping: 400-m-Weltmeisterin Naser 2 Jahre gesperrt

Mit dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hob der CAS die Nichtbestrafung von Eid Naser durch die Disziplinarkommission des Leichtathletik-Weltverbands (World Athletics) auf. Der Einspruch gegen die Suspendierung wurde abgelehnt. Damit beginnt die Sperre an diesem Mittwoch, abgezogen wird der Zeitraum der vorläufigen Suspendierung vom 4. Juni bis 14. Oktober 2020. Damit verpasst die 23-Jährige die Olympischen Spiele in Tokio und die WM im kommenden Jahr in Eugene (USA).