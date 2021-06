Austrias Ex-Meister Mader neuer Akademie-Leiter

Vier Jahre kickte Florian Mader in Wien-Favoriten. Ein Meistertitel, eine Teilnahme an der UEFA Champions League und nicht weniger als 122 Pflichtspiele für Violett kann der nunmehr 38-Jährige vorweisen. Zuletzt war er u.a. im Nachwuchsbereich von WSG Tirol tätig und absolvierte parallel die Harreither-Akademie mit einem Master of Business Administration.