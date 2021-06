Mehr Illegale kommen über die Grenze

Es sind wieder viel mehr Grenzgänger unterwegs, die illegal nach Österreich kommen. Vergangenen Sonntag wurden fast 70 Migranten im Burgenland entdeckt, allein in der Früh war es ein Dutzend im Bezirk Oberpullendorf. In den sieben Tagen davor sind 339 Migranten von Bundesheer und Polizei aufgegriffen worden – deutlich mehr als in den letzten Monaten. Auffallend: Oft versuchen Schlepper, Migranten per Taxi zum nächsten Hotspot wie etwa in Wien zu bringen. Taxilenker Johann Thier durchschaute das kriminelle System sofort. Über eine deutsche Handynummer hat er gegen 6 Uhr in der Früh den Auftrag erhalten, unbekannte Fahrgäste in Stegersbach abzuholen. Thier schaltete die Exekutive ein. Fast zeitgleich meldete sich ein „Krone“-Zusteller bei der Polizei, der in den Morgenstunden Flüchtlinge mitten in Stegersbach umherirren sah. Wenig später griffen die alarmierten Beamten insgesamt 17 Migranten auf. Die Asylsuchenden wurden erstversorgt und nach Heiligenkreuz gebracht.