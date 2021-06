Vier Kletterer im Gewitter aus Bergnot gerettet

In ein Unwetter und dadurch in Bergnot gerieten am Sonntagabend vier Kletterer im Wilden Kaiser im Tiroler Unterland. Die zwei Männer und zwei Frauen hatten zuvor die berühmte Fleischbank bestiegen, schafften es aber nicht mehr rechtzeitig ins Tal. Die Libelle Tirol barg die erschöpften, durchnässten und unterkühlten Einheimischen.