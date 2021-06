EM: ÖFB im Achtelfinale - Wie stehen die Chancen? Kopieren

Nach dem 1:0 gegen die Ukraine am Montag hat sich das österreichische Nationalteam zum ersten Mal in das Achtelfinale der Europameisterschaft gespielt. Morgen muss sich unsere Nationalelf aber den Italienern stellen - klare Favoriten. Auch wenn die ÖFB-Statistiken gut sind, auch Italien hat seit elf Spielen kein Tor kassiert. Arnautovic bleibt zuversichtlich, und will noch nicht nach Hause: „ wir sollten versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Denn eines ist klar: Wir wollen noch nicht in Urlaub gehen!“