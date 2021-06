Bucks drehen Partie und führen gegen Hawks 2:1

Die Milwaukee Bucks haben einen Rückstand beim Auswärtsspiel gegen die Atlanta Hawks gedreht und liegen im Finale der Eastern Conference in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA mit 2:1 voran. Beim 113:102 am Sonntag gingen die Bucks nach zwischenzeitlich 15 Zählern Rückstand erstmals im dritten Viertel in Führung und gaben sie von Mitte des letzten Viertels an nicht mehr her.