Fackelzug: Die Hoffnung reist durch Europa

Vor mehr als 150 Jahren in der Nähe von Solferino: Das Kaisertum Österreich kämpft gegen das Königreich Sardinien und dessen Verbündeten Frankreich. Es war ein erbitterter Kampf, der mehr als 15 Stunden andauerte sowie 6000 Tote und 40.000 Verwundete forderte. Dieses Grauen führte zu einer Idee, einer Art Hoffnungsträger: Man wollte eine freiwillige Hilfsgesellschaft gründen, deren Mitglieder in der Versorgung von Verwundeten geschult sind. So entstand das heutige Rote Kreuz (RK).