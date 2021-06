750 Spielautomaten in Welser Lagerhalle entdeckt

Bei einer Großaktion der Polizei im Auftrag der Justiz gegen das illegale Glücksspiel sind am vergangenen Dienstag in einer Lagerhalle in Wels rund 750 Spielautomaten sichergestellt worden, berichtete das Innenministerium am Sonntag in einer Aussendung. Insgesamt wurden 13 Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten im Großraum Wels durchgeführt.